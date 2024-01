Um homem matou oito pessoas a tiro em três locais nos subúrbios de Chicago e continua à solta, disseram as autoridades do estado de Illinois.

A polícia da cidade de Joliet e do condado de Will afirmou que o atirador, que deve ser considerado "armado e perigoso", conhecia as vítimas, acrescentando desconhecer o motivo dos homicídios.

A Polícia Federal dos Estados Unidos (FBI) está a colaborar com a polícia local na busca do suspeito, disse o chefe da polícia de Joliet, William Evans, em conferência de imprensa, na segunda-feira à noite.

As vítimas foram encontradas no domingo e na segunda-feira em três locais diferentes, disseram as autoridades.

Uma das pessoas mortas foi encontrada no domingo numa casa em Will County. Sete corpos foram encontrados na segunda-feira em duas casas em Joliet.