​Alemanha. Líder da extrema-direita quer referendo sobre saída da UE

A líder do partido de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha) defende a saída da Alemanha da União Europeia (UE) e vai convocar um referendo, se chegar ao poder.



Em declarações ao jornal Financial Times, Alice Weidel diz que pretende realizar uma consulta popular sobre a permanência do país na UE, à semelhança do que aconteceu no Reino Unido com o Brexit.

Alice Weidel considera que a Alemanha deve seguir o rumo do Reino Unido e abandonar a União Europeia.

Um “Dexit” - saída da Alemanha da UE - é a decisão “certa” e serviria para reforçar a autodeterminação do país.