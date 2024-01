Tempestade no Reino Unido provoca ventos a 160 quilómetros por hora e falhas de energia

A tempestade Isha está a provocar falhas de energia que está a afetar milhares de pessoas no Reino Unido, esta segunda-feira.

Também a República da Irlanda está a ser afetada com falhas de luz em mais de 170 mil habitações, segundo o jornal "The Guardian".



O mau tempo está a provocar chuva forte e ventos que chegam a ultrapassar a marca dos 160 quilómetros por hora, o que já levou à queda de algumas árvores e a danos materiais.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida, depois de uma derrocada, mas já foi assistida pelos serviços de emergência médica.

As autoridades locais alerta a população para uma tempestade que leva "ameaça à vida", enquanto várias viagens de comboio e avião estão a ser canceladas, gerando confusão nos terminais, indica o "The Independent".

A Escócia e a Irlanda do Norte são as regiões do Reino Unido mais afetadas pelo mau tempo. Até agora, não há vítimas mortais a relatar devido à tempestade Isha.