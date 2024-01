Surto de cólera em Moçambique com mais 10.000 casos desde outubro

Moçambique ultrapassou domingo os 10.000 casos de cólera no atual surto que, desde outubro, afeta sobretudo o norte do país. Segundo dados oficiais, não há registo de óbitos há mais de duas semanas.

De acordo com o mais recente boletim sobre a progressão da doença da Direção Nacional de Saúde Pública, desde 1 de outubro registaram-se 10.061 casos de cólera, com 25 mortos, e 7.321 pessoas internadas.

Nos últimos dez dias registaram-se 800 novos casos da doença, mas sem óbitos, segundo o histórico destes boletins.

A taxa de letalidade provocada por este surto desceu na última semana de 0,3% para 0,2%, segundo o boletim, que continua a identificar perto de 30 distritos, sobretudo no norte do país, com casos de cólera ativos.

A província mais afetada pela atual vaga deste surto de cólera é Nampula (norte), com um acumulado de 3.246 casos e 12 óbitos, seguida de Tete (noroeste), com 1.897 casos e seis óbitos.