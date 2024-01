Um sismo de magnitude 7.0 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira na China.

O tremor de terra aconteceu na província de Xinjiang, no noroeste do país, junto à fronteira com o Quirguistão.

O epicentro foi localizado numa zona remota, a 130 quilómetros da cidade de Aykol e a 13 quilómetros de profundidade.

Até ao momento, não há registo de vítimas ou estragos materiais.