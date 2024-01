Israel propõe trégua de dois meses em troca de reféns, diz jornal

Israel fez uma proposta de trégua de dois meses na guerra em troca da libertação dos reféns que o Hamas ainda mantém na Faixa de Gaza, informou esta segunda-feira o jornal israelita Walla, citando dois altos funcionários israelitas.

Segundo o Walla, com acesso a fontes de alto nível entre as autoridades israelitas, o governo de Benjamin Netanyahu enviou ao Egito e ao Qatar, os principais mediadores no conflito com o Hamas, uma proposta de cessar-fogo de dois meses no enclave em troca da libertação dos reféns.

De acordo com a EFE, com base nas informações do jornal israelita, a proposta incluiria também uma troca por prisioneiros palestinianos que seriam libertados.

Israel calcula que cerca de 136 reféns israelitas - incluindo cerca de 25 mortos - ainda se encontra retidos na Faixa de Gaza e, nos últimos dias, as famílias intensificaram os protestos junto de Netanyahu para que este chegue a um acordo e tome medidas para a sua libertação. O primeiro-ministro mostrou-se relutante em chegar a um acordo com o Hamas e defendeu a pressão militar como forma de garantir a sua libertação.

Contudo, a proposta de Israel não aceita a exigência do grupo islamita de cessar completamente a sua ofensiva militar, iniciada em resposta ao ataque de 7 de outubro do Hamas.