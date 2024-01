Crescente Vermelho Palestino acusa Israel de cercar terminal de ambulâncias

O Crescente Vermelho Palestino (CVP) acusa forças israelitas de cercarem o seu terminal de ambulâncias, no sul da Faixa de Gaza e estão a ameaçar quem se atreva a aproximar da área circundante.

A organização humanitária afirma que esta ação de Israel está a impedir assistência médica na região palestiniana de Khan Younis.

Ainda segundo o CVP, tanques israelitas estavam a aproximar-se do hospital al-Amal e o contacto com as equipas humanitárias no local foi perdido.

De acordo com Israel, muitos líderes do Hamas encontram-se no sul da Faixa de Gaza. Ao longo dos últimos dias, as operações militares nesta zona têm se intensificado.