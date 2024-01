China. Derrocada deixa pelo menos 47 pessoas presas

Pelo menos 47 pessoas estão presas depois de uma derrocada, na província de Iunã, na China, segundo relatam os orgãos de comunicação estatais.

O Presidente chinês apelou a uma busca por todo o terreno para tentar minimizar o número de eventuais vítimas mortais do incidente. Até agora, apenas uma pessoa foi encontrada e salva.

Mais de 500 pessoas foram evacuadas da região pelas autoridades, segundo relata o "People's Daily", citado pela BBC.

A complicar as buscas que já decorrem no local estão as temperaturas baixas, abaixo de 0 graus, que se registam na região.

As autoridades chinesas, ainda, não apresentaram uma causa por trás da derrocada. Contudo, a província encontra-se numa região montanhosa, ondem ocorrem inundações e derrocadas frequentes.