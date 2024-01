Autoridades ucranianas negam ter cometido ataque a mercado em Donetsk

O exército ucraniano negou hoje a responsabilidade pelo ataque de artilharia contra um mercado na cidade ocupada de Donetsk que, segundo as autoridades pró-russas na zona, matou 25 pessoas no domingo.

"Os russos estão a difundir informações sobre um ataque a um mercado em Donetsk”, lê-se na nota emitida pelo centro conjunto de imprensa das forças armadas ucranianas na região de Tavria.

O texto garante que as forças ucranianas naquela zona da frente não utilizaram em “operações de combate” o tipo de armas usadas no ataque ao mercado.

“A Rússia deve assumir a responsabilidade pelas vidas dos ucranianos que foram perdidas”, acrescentou o comunicado do exército ucraniano.

Denis Pushilin, líder da autoproclamada República Popular do Donbass – anexada pela Rússia em setembro de 2022 –, afirmou no domingo que as forças ucranianas causaram a morte de 25 pessoas num ataque realizado com “fogo de artilharia combinado com projéteis de calibre 152 e 155 milímetros”.

Cerca de 20 pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas no ataque, segundo Pushilin.