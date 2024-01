Há pelo menos quatro sobreviventes da queda de avião russo no Afeganistão

Há pelo menos quatro sobreviventes das seis pessoas que seguiam no avião russo que caiu no sábado à noite no Afeganistão, avançou a agência Reuters, com base em informações da agência russa de transporte aéreo Rosaviatsia.

Desconhece-se o paradeiro das outras duas pessoas. Os sobreviventes terão sofrido ferimentos ligeiros.

O avião efetuava um voo charter de ambulância, mas "deixou de comunicar e desapareceu dos ecrãs de radar", indicaram as autoridades russas., quando sobrevoava o Afeganistão.

A causa do acidente, segundo uma fonte dos Serviços de Emergência russos, citada pela agência noticiosa oficial russa TASS, "de acordo com dados preliminares, foi a falha dos dois motores".