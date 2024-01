EUA. Ron DeSantis retira candidatura à Casa Branca para apoiar Donald Trump

Em tempos visto como a grande ameaça à vitória de Trump como concorrente do Partido Republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos para 2024, o governador da Flórida sai da corrida presidencial três dias antes das primárias de New Hampshire, onde as sondagens o colocavam como o terceiro candidato com mais votos.

"Estou orgulhoso de ter cumprido 100% das minhas promessas e não vou parar agora. É claro que para mim que a maioria dos eleitores das primárias republicanas querem dar a Donald Trump uma segunda oportunidade", afirmou.

No início do ano passado, as sondagens colocavam DeSantis com cerca de 35% das intenções de voto dos republicanos, contra cerca de 45% de Trump - e algumas deixaram-no mesmo à frente. Mas, no último mês, DeSantis viu a sua popularidade cair e ser ultrapassado por Nikki Haley, antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU.