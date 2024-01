Exército israelita tem negado mais acessos de missões e ajuda em Gaza

As duas primeiras semanas de janeiro registaram um forte aumento das recusas do exército israelita ao acesso de missões e ajuda humanitária ao norte de Gaza, onde o colapso humanitário se agrava, denunciaram as Nações Unidas esta sexta-feira.

"As duas primeiras semanas de janeiro assistiram a um aumento dramático da taxa de recusas de acesso do exército israelita às zonas do norte de Wadi Gaza", que inclui a cidade de Gaza e a sua zona mais setentrional, que inclui cidades como Jabalia, Beit Hanoun e Beit Lahia, que se encontram em grande parte devastadas.

De acordo com o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) no território palestiniano, apenas sete das 29 missões previstas para o norte "foram total ou parcialmente realizadas, o que representa apenas 24% do planeamento inicial".

"A taxa de 69% de recusas na primeira quinzena de janeiro denota uma deterioração acentuada em relação aos meses anteriores, quando apenas 14% das missões planeadas para o norte tiveram o acesso negado", afirmou a agência das Nações Unidas.