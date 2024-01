Sistema operativo de telemóveis Huawei não vai suportar aplicações Android

A mais recente versão sistema operativo dos telemóveis Huawei não vai suportar aplicações, segundo anunciou o grupo tecnológico chinês.

O HarmonyOS Next vai dispensar kernels Linux ou Unixx, desenvolvendo os seus próprios sistema de ficheiros, linguagem de programação, estrutura de inteligência artifical e modelos de liguagem.

O executivo da Huwaei, Richard Yu indicou cerca de 800 milhões de dispositivos têm o HarmonyOS instalado em aparelhos como telemóveis, computadores, televisores e automóveis, e que a sua empresa planeia que existam 5.000 aplicações nativas do HarmonyOS antes do final deste ano.

À Renascença, Carlos Serrão, professor do Departamento de Ciências e Tecnologias de Informação do ISCTE refere que isto implica que a empresa chinesa vai "cortar com toda a dependência que têm da Google e das suas aplicações".

O especialista esclarece, contudo que "as pessoas que mantêm o mesmo sistema operativo nos seus dispositivos Huawei vão poder continuar as aplicações Android. Só com as atualizações futuras é que as pessoas ficarão impedidas". No entanto, avisa que estas atualizações podem ser automáticas, sem os utilizadores terem de autorizar.

Carlos Serrão explica, também, que "não há garantia que esta atualização seja para todos os dispositivos da Huawei que existem no mercado".

Questionado sobre o impacto que isto terá na escolha dos consumidores, o professor do ISCTE considera que "pelo menos para os consumidores preocupados em ter um sistema operativo que proporcione o acesso a um conjunto grande de aplicações, há uma preocupação pela quantidade de aplicações que têm para esse dispositivo, versus outros".

"Depende da quota de mercado que a Huawei pode conseguir com este novo sistema operativo. Os programadores normalmente têm de fazer escolhas entre desenvolver uma aplicação para Android ou iOS e vai acabar por acontecer o mesmo para este novo sistema. A estratégia da Huawei está muito centrada no mercado chinês", explica.