Japão torna-se no quinto país a chegar à Lua

O Japão tornou-se esta sexta-feira no quinto país a chegar à Lua na história da humanidade. A sonda Slim (não tripulada) pousou no satélite natural da Terra com sucesso.

A sonda Slim está nesta altura totalmente dependente da capacidade das baterias.

O objetivo da missão japonesa à Lua é tentar encontrar vestígios de água e outros elementos que suportem a vida humana.

Estados Unidos, a antiga União Soviética, China e Índia são os outros quatro países que já chegaram à Lua.

Em agosto do ano passado, a nave espacial Chandrayaan-3, da Organização Indiana de Investigação Espacial (ISRO), pousou na Lua. A Índia tornou-se, assim, no primeiro país a aterrar no pólo Sul do satélite natural da Terra.

A agência espacial norte-americana NASA pretende regressar à Lua ainda este ano. A missão espacial Artemis 2, que levará uma tripulação de astronautas pela primeira vez desde 1972, está programada para novembro.