Alec Baldwin acusado de homicídio involuntário

Alec Baldwin foi acusado de homicídio involuntário da diretora de fotografia Halyna Hutchins que, em 2021, foi atingida por um tiro de uma arma que o ator tinha na mão durante as gravações do filme "Rust".

A decisão foi anunciada esta sexta-feira, por um tribunal em New Mexico, pelos procuradores locais.

Em resposta, os advogados de Baldwin dizem que "aguardam ansiosamente pelo nosso dia em tribunal".

Se for condenado, o ator pode servir até 18 meses na prisão. Até agora, não há data definida para o começo do julgamento.

Em abril de 2023, as mesmas acusações, contra Alec Baldwin, caíram. Um advogado da vítima terá dito que "os factos foram completamente mal interpretados".

A diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, morreu nas filmagens do filme "Rust", depois de ter sido atingida por uma bala disparada por Alec Baldwin, a partir de uma arma de adereço que não deveria ter munições reais.



O incidente remonta a outubro de 2021 e aconteceu no estado do Novo México. Os disparos feriram também o diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos.