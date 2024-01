Brasil. Tempestade faz um morto e deixa mais de um milhão de pessoas sem eletricidade

Uma tempestade trouxe chuvas e fortes rajadas de vento a 49 cidades do sul do Brasil, incluindo Porto Alegre, e deixou um morto e 1,1 milhões de pessoas sem eletricidade, informaram as autoridades na quarta-feira.

Desde terça-feira à noite, 13.444 pessoas foram afetadas pelas inundações e deslizamentos de terra, 12 ficaram feridas e 109 perderam as casas onde viviam, de acordo com o mais recente balanço da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, estado que faz fronteira com a Argentina e o Uruguai.

Na região metropolitana de Porto Alegre, com pouco mais de quatro milhões de habitantes, a tempestade derrubou árvores, inundou ruas e causou a morte de um homem que foi atingido pela marquise de um supermercado.