Moreira da Silva visita Gaza. Entrega de ajuda está a ser "dizimada"

O subsecretário-geral das Nações Unidas (ONU) visitou esta quarta-feira o Egito e a Faixa de Gaza e avisou que a capacidade de entregar ajuda humanitária na Palestina tem sido "dizimada por intensas hostilidades, restrições, escacez de combustível e disrupções nas comunicações".

Jorge Moreira da Silva reuniu-se, primeiro, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Defesa e o ministro da Solidariedade Social, assim como a Cruz Vermelha egípcia.

Depois, reuniu-se com funcionários do Escritório das Nações Unidas para Serviços para Projetos em Gaza, do qual é diretor executivo, apelidando-os de "corajosos e dedicados" e elogiando todo o apoio que têm dado à reunião.

"Estamos a entregar combustível para conseguirmos uma resposta humanitária em setores críticos, como Saúde, Alimentação e Higiene", lê-se, em comunicado.

"Continuamos a coordenar e gerir acesso a Gaza através da nossa unidade de coordenação", acrescenta o texto.

Jorge Moreira da Silva reitera, ainda, que "contra dificuldades inimagináveis", a ONU continuará "aumentar a segurança e trabalhar para uma paz sustentável".