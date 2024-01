Guterres alerta para "epidemia de impunidade" na Ucrânia, Gaza ou Sudão

"Não podemos construir um futuro para os nossos netos com um aparelho criado pelos nossos avós", sustentou.

Guterres reconheceu, no entanto, que o sistema multilateral nascido após a Segunda Guerra Mundial, do qual a Organização das Nações Unidas é um dos principais expoentes, necessita de reformas profundas .

"O mundo assiste impassível à morte de civis , na sua maioria mulheres e crianças , que são mutilados, bombardeados, expulsos das suas casas e a quem é negado o acesso à ajuda humanitária", lamentou António Guterres, discursando no Fórum Económico Mundial , em Davos, Suíça, onde líderes políticos e económicos de todo o mundo se reúnem no início de cada ano.

O secretário-geral da ONU considerou nesta quarta-feira que a invasão russa da Ucrânia ou os conflitos em Gaza e no Sudão, onde o Direito internacional é ignorado, mostram que o mundo está a sofrer uma " epidemia de impunidade ".

Neste sentido, o secretário-geral destacou que, em setembro, as Nações Unidas vão organizar a chamada "Cimeira do Futuro", centrada na procura de soluções para os grandes desafios que o mundo enfrenta atualmente, entre os quais apontou as alterações climáticas e os desafios da inteligência artificial.

"A cimeira irá considerar reformas essenciais à arquitetura financeira global (também nascida após a Segunda Guerra Mundial com o sistema de Bretton Woods) para que responda aos desafios de hoje e represente o mundo de hoje, incluindo muitos países do Sul Global que ainda eram colónias quando esse sistema foi criado", disse.

Guterres apelou também para reformas no Conselho de Segurança da ONU, outro pilar fundamental do atual sistema multilateral, "para prevenir e resolver conflitos, reequilibrar as relações geopolíticas e dar aos países em desenvolvimento uma voz proporcional na cena mundial".

Sobre o conflito em Gaza, insistiu na necessidade de um cessar-fogo imediato e na implementação de um processo baseado numa solução de dois Estados, "a única forma de reduzir o sofrimento e evitar uma extensão do conflito que incendiaria toda a região".

IA pode ser "ameaça existencial" do mundo atual

O antigo primeiro-ministro português advertiu para os riscos colocados pelo atual desenvolvimento da inteligência artificial (IA), que está nas mãos de empresas tecnológicas "que procuram lucros com um desprezo imprudente pelos direitos humanos".