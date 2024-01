Equador. Assassinado procurador que investigava ataque a canal de televisão

O procurador que se encontrava a investigar o ataque a um canal de televisão no Equador foi assassinado, segundo as autoridades locais.

César Suárez foi baleado na cidade de Guaiaquil, esta quarta-feira, enquanto conduzia perto do seu escritório.

A BBC refere que há imagens a circular de um veículo com vidro estilhaçado devido a balas, mas ainda não foi confirmada a sua veracidade.

As autoridades encontram-se a investigar uma possível ligação com a morte do procurador e o ataque ao canal de televisão, na semana passada.

Esta terça-feira, César Suárez dizia numa entrevista que não tinha recebido proteção policial quando interrogou 13 suspeitos envolvidos com o caso.

O número de detidos no Equador superou os 1.500, dos quais 158 por suspeita de terrorismo, durante os primeiros seis dias da declaração governamental de "conflito armado interno" contra o crime organizado, foi divulgado esta segunda-feira.