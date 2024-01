Ucrânia ordena evacuação de 26 aldeias da região de Kharkiv

A Ucrânia ordenou nesta terça-feira a evacuação de 26 aldeias da região de Kharkiv, no nordeste do país, devido aos repetidos ataques do exército russo na zona.

"Tendo em conta a situação, estamos a implementar uma evacuação obrigatória das localidades de Kindrachivska e Kurylivska no distrito de Kupiansk", publicou o governador regional Oleg Sinegoubov nas redes sociais.

Nesta última mensagem, o governador enumera os nomes das 26 localidades afetadas, onde vivem 3.043 pessoas, incluindo 279 crianças.

O distrito de Kupiansk está a ser atacado pelas forças russas há vários meses.

As forças russas obtiveram "alguns ganhos e ainda esperam conseguir romper as defesas ucranianas", acrescentou.

Toda a área tinha sido ocupada pela Rússia no início da invasão de fevereiro de 2022, até que as forças ucranianas libertaram a região em setembro do mesmo ano, forçando as tropas de Moscovo a uma retirada.

A Rússia voltou à ofensiva no verão de 2023, enquanto a Ucrânia tentava, sem sucesso, uma grande contraofensiva no Donbass (leste) e no sul.