Qatar anuncia acordo entre Israel e Hamas

O porta-voz do Ministério das Negócios Estrangeiros do Qatar anunciou, esta terça-feira, que Israel e o Hamas chegaram a um acordo para enviar medicamentos a reféns israelitas em Gaza, avança o jornal Times of Israel.

O acordo, que teve mediação do Qatar em colaboração com França, permitirá a entrega de medicamentos e outra ajuda humanitária a civis nas “áreas mais afetadas e vulneráveis” da Faixa de Gaza.

O porta-voz do ministério do Qatar, Majed al-Ansari, disse que os medicamentos e a ajuda devem sair de Doha na quarta-feira, para o Egito, antes de serem transportados para o enclave palestiniano.



A declaração do Qatar acrescenta que os esforços de mediação de Doha entre Israel e o Hamas continuarão “no quadro dos esforços do Qatar para pôr fim à guerra em Gaza”.



O gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, revelou, esta terça-feira, que deu a ordem ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para elaborar uma lista de medicamentos para 45 reféns, fazer a compra e enviar para o Qatar.



Se for bem sucedido, este será o segundo acordo entre as forças israelitas e o Hamas mediado pelo Qatar.



A trégua de 24 a 30 de novembro foi mediada pelo Qatar, Egito e Estados Unidos, e incluiu a libertação de 105 reféns detidos pelo Hamas em troca de 240 prisioneiros palestinianos e a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.