Consumo de tabaco tem recuado nos últimos anos

O número de adultos que consomem tabaco em todo o mundo tem diminuído constantemente nos últimos anos, revelou esta terça-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS), alertando que a indústria não vai desistir.

Em 2022, cerca de um em cada cinco adultos no mundo fumava ou consumia derivados do tabaco, em comparação com um em cada três na viragem do milénio, lembrou a OMS, num novo relatório sobre as tendências mundiais do tabagismo.

No documento, a OMS analisa as tendências na prevalência do tabagismo entre 2000 e 2030. Os dados mostram que 150 países reduziram com sucesso o consumo de tabaco.