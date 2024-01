China prevê 9 mil milhões de viagens durante período de férias do Ano Novo Lunar

A China espera cerca de nove mil milhões de viagens durante o período conhecido como "chunyun", a maior migração anual do mundo, que ocorre todos os anos antes, durante e depois do feriado do Ano Novo Lunar.

Em 2024, o feriado calha entre 10 e 17 de fevereiro.

Também conhecido como Festival da Primavera e um momento de reunião e celebração para as famílias chinesas, o "chunyun" deste ano decorrerá entre 26 de janeiro e 5 de março, um período para o qual se espera uma elevada procura de transportes.

De acordo com o calendário lunar tradicional, a China acolherá o Ano do Dragão a 10 de fevereiro, deixando para trás o Ano do Coelho.

Embora as férias decorram oficialmente entre 10 e 17 de fevereiro, muitos trabalhadores migrantes tiram férias antes e depois do período festivo para visitarem os seus familiares.

Durante os 40 dias do "chunyun" deste ano, são esperadas 1,8 mil milhões de viagens comerciais por via ferroviária, rodoviária, marítima e aérea, disse o Vice-Ministro dos Transportes, Li Yang, em conferência de imprensa nesta terça-feira.

Para além deste número, são esperadas mais 7,2 mil milhões de viagens por transporte privado, acrescentou.

O país registou 1,595 mil milhões de viagens comerciais durante o "chunyun" de 2023, o primeiro ano sem as restrições impostas durante a pandemia da covid-19.

As restrições que acompanharam a política rigorosa da China estiveram em vigor durante quase três anos e consistiram em confinamentos onde foram registados casos, encerramento de fronteiras, isolamento de todas as pessoas infetadas e dos seus contactos próximos e testes PCR constantes da população.