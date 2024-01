Bombardeamentos na Faixa de Gaza matam 25 palestinianos

Vinte e cinco palestinianos foram mortos na segunda-feira em bombardeamentos do exército israelita na Faixa de Gaza, informou a agência de notícias palestiniana WAFA.

Onze mortos pertenciam a duas famílias de um bairro do norte da cidade de Rafah, no sul do enclave, disseram fontes médicas à WAFA.

Em Khan Younis, também no sul, pelo menos oito pessoas morreram na sequência de um ataque aéreo perto do quartel-general da defesa civil da cidade.

Além disso, quatro palestinianos morreram na sequência de um bombardeamento no campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de Gaza, e dois foram mortos na cidade de Gaza.

De acordo com a WAFA, as comunicações e os serviços de Internet continuavam interrompidos na Faixa de Gaza pelo quarto dia consecutivo. Esta é a sétima vez que as empresas de telecomunicações palestinianas são obrigadas a suspender os serviços desde o início da ofensiva israelita.

Esta ofensiva, que já matou mais de 24 mil palestinianos, começou em resposta ao ataque do grupo islamita palestiniano Hamas, no poder em Gaza, a 7 de outubro, que fez 1.200 mortos e 240 reféns israelitas.

O Ministério da Saúde palestiniano registou ainda 339 mortos na Cisjordânia e em Jerusalém, na sequência da intensificação das operações do exército e dos ataques dos colonos israelitas