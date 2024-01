ONU lança apelo à comunidade internacional para financiar apoio à Ucrânia

A ONU lança, esta segunda-feira, oficialmente um apelo à comunidade internacional de cerca de 3,75 mil milhões de euros para financiar a ajuda humanitária à Ucrânia em 2024, estimando que mais de 14,6 milhões de pessoas necessitem de assistência.

A verba será formalmente requerida pelo Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA, na sigla em inglês) e pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), por ocasião do lançamento conjunto, esta segunda-feira em Genebra (Suíça), do Plano de Resposta às Necessidades Humanitárias da Ucrânia e do Plano Regional de Resposta aos Refugiados para a Ucrânia para 2024.

Na semana passada, a ONU justificou este montante com o facto de, quase dois anos após o início da invasão russa do território ucraniano, a 24 de fevereiro de 2022, o conflito ter provocado 6,3 milhões de refugiados e 3,7 milhões de pessoas deslocadas internamente, estimando as Nações Unidas que ao longo do corrente ano cerca de 14,6 milhões de pessoas, 40% da população da Ucrânia, necessitem de ajuda humanitária.