Um navio de carga terá sido atingido por um míssil perto do Iémen, tendo provocado um incêndio no porão.

A agência britânica "Maritime Trade Operations" afirmou que as autoridades estavam a investigar o incidente, depois de terem sido informados de que um navio foi atingido por um míssil 95 milhas náuticas a sudeste de Aden.

De acordo com a empresa britânica Ambrey, o navio atingido apresentava uma bandeira das Ilhas Marshall, propriedade dos EUA.

O relatório surge no momento em que os Houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, têm atacado navios comerciais no Mar Vermelho que dizem estar ligados a Israel ou com destino a portos israelitas, com o objetivo de apoiar os palestinianos na guerra em Gaza.

Na semana passada, as forças norte-americanas e britânicas responderam com dezenas de ataques aéreos e marítimos contra alvos houthis no Iémen, tendo atingido dezenas de alvos.

Os ataques houthis e os ataques aéreos ocidentais aumentaram os receios de que a guerra de Israel contra o Hamas possa acabar por alastrar a toda a região.

O negociador dos Houthis disse, esta segunda-feira, que a posição do grupo não se alterou desde os ataques aéreos liderados pelos EUA às suas posições e avisou que os ataques a navios com destino a Israel iriam continuar.

"Os ataques para parar os navios israelitas ou os que se dirigem para os portos da Palestina ocupada vão continuar", disse Mohammed Abdulsalam à Reuters.

O grupo continua a exigir o fim da guerra em Gaza e o envio de ajuda humanitária para o norte e o sul da Faixa de Gaza.



Israel negou ter ligações com os navios que foram atacados no Mar Vermelho, enquanto várias companhias de navegação internacionais suspenderam as entregas ou mudaram para rotas mais longas e mais caras.

[Em atualização]