Ministro da Defesa israelita diz que palestinianos "vão governar" Gaza após a guerra

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, afirmou, esta segunda-feira, que os palestinianos "vão governar" a Faixa de Gaza após a guerra, quando o movimento islamita palestiniano Hamas "nunca mais ameaçar" Israel.

"Os palestinianos vivem" na Faixa de Gaza, [...] em consequência, os palestinianos vão governá-la no futuro. O futuro governo de Gaza deve ser proveniente da Faixa de Gaza e baseado nas forças que não ameaçam o Estado de Israel", prosseguiu Yoav Gallant.

As afirmações do ministro contrariam declarações prévias do Governo, em particular os ministros ultranacionalistas Itamar Ben-Gvir, responsável pela Segurança nacional, e o responsável das Finanças, Bezalel Smotrichm, que chegaram a sugerir a expulsão de toda da população palestiniana do enclave.