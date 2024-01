Hamas divulga vídeo com três reféns. Um deles é português

O Hamas divulgou este domingo um vídeo de três reféns israelitas em Gaza, no qual pedem o fim da ofensiva contra o grupo islamita ao 100.º dia de conflito. Um dos reféns que surge no pequeno vídeo de 37 segundos é Yossi Sharabi, de nacionalidade portuguesa.

“O meu nome é Yossi Sharabi, tenho 53 anos. Devemos parar com a guerra agora”, são as duas frases que pronuncia no vídeo, no qual também aparecem Noa Argamani, de 26 anos, e Itai Svirsky, de 38 anos.

O vídeo divulgado termina ainda com um aviso do Hamas: “Amanhã [esta segunda-feira] serão informados sobre o seu destino.”

A mulher de Yossi Sharabi, Nira, esteve em Portugal em dezembro do ano passado. Na altura, pediu ajuda ao Governo e a António Costa para a libertação do marido.