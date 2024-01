Hamas divulga vídeo com corpo de refém português

O Hamas divulgou esta segunda-feira um novo vídeo que alegadamente mostra o corpo de Yossi Sharabi, o israelita com nacionalidade portuguesa que estava refém do grupo islamita desde o início do conflito com Israel. No vídeo agora divulgado, surge também o corpo de Itai Svirsky, de 38 anos.

Segundo o relato de outro refém, Noa Argamani, de 26 anos, os dois reféns foram mortos em bombardeamentos israelitas.

No domingo, o Hamas tinha divulgado outro vídeo dos três reféns israelitas em Gaza, no qual pediam o fim da ofensiva. O mesmo terminava com um aviso do Hamas: “Amanhã [esta segunda-feira] serão informados sobre o seu destino.”

Yossi foi raptado do kibutz Be’eri na manhã de 8 de outubro, enquanto a sua mulher e três filhos conseguiram fugir.