Guterres pede cessar-fogo imediato em Gaza após mais de 100 dias de guerra

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou, esta segunda-feira, a um "cessar-fogo humanitário imediato" na Faixa de Gaza, após mais de 100 dias de guerra entre Israel e o Hamas.

"Continuamos a apelar a um acesso humanitário rápido, seguro, desimpedido, extenso e contínuo dentro e fora de Gaza", disse à imprensa António Guterres.

De acordo o responsável, não há nada que justifique o "castigo coletivo infligido ao povo palestiniano".

Mais tarde, o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, adiantou que fase intensiva do conflito "terminará em breve" no sul do território palestiniano.

"Dissemos claramente que fase intensiva das operações duraria três meses. No sul conseguiremos isso e terminará em breve. Chegará o momento em que entraremos na próxima fase", declarou o governante.

Uma das quatro divisões israelitas empenhadas em Gaza desde o início da ofensiva terrestre em 27 de outubro retirou-se esta noite, segundo o Exército.