Atropelamento no centro de Israel faz um morto e vários feridos

Uma mulher de 70 anos morreu e pelo menos outras 17 pessoas ficaram feridas - algumas em estado grave -, num atropelamento e esfaqueamento em Ra'anana, no centro de Israel, informa o The Times of Israel, esta segunda-feira.

Os números de feridos, no entanto, variam entre os meios de comunicação consultados, numa altura em que já se encara o incidente como um ataque terrorista. De acordo com a Reuters, um homem palestiniano, de Hebrom, na Cisjordânia, terá roubado um carro e atropelado várias pessoas. O suspeito terá esfaqueado o condutor de um veículo.