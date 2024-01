Paris e Berlim apoiarão Kyiv pelo "tempo que for necessário"

O novo chefe da diplomacia francesa e o seu homólogo alemão reafirmaram este domingo o desejo de França e Alemanha apoiarem a Ucrânia "o tempo que for necessário" face à ofensiva da Rússia.

"Estamos de pleno acordo" em dizer "que devemos apoiar os ucranianos durante o tempo que for necessário", disse Stéphane Séjourné à imprensa durante uma visita a Berlim, em que a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, corroborou as palavras do homólogo francês.