Netanyahu apresenta "orçamento de guerra" para continuar ofensiva em Gaza

Israel está a preparar para este ano "um orçamento de guerra" face ao aumento das despesas com as necessidades bélicas devido ao conflito com o Hamas na Faixa de Gaza e à escalada na região, anunciou o primeiro-ministro este domingo.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, refere que Benjamin Netanyahu reafirmou que a ofensiva para desmantelar o grupo islamita Hamas "ainda vai demorar muitos meses", razão pela qual foi hoje apresentado ao Conselho de Ministros aquilo a que chamou "um orçamento de guerra".