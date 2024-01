Módulo lunar privado norte-americano dirige-se para a Terra após falhar missão

O módulo lunar de uma empresa privada está a seguir para a Terra e irá provavelmente ser destruída pela atmosfera, após falhar a primeira tentativa norte-americana de chegar à Lua em 50 anos, admitiu a Astrobotic.

"A nossa última estimativa mostra que a nave espacial está a dirigir-se para a Terra, onde provavelmente será destruída na atmosfera", disse a empresa, com sede em Pittsburgh, na rede social X (antigo Twitter).

"A equipa está atualmente a avaliar possíveis opções", disse a Astrobotic Technology, que prometeu publicar novas atualizações "o mais rápido possível."

A sonda Peregrine está no espaço há mais de cinco dias e atualmente está a 390 mil quilómetros da Terra, acrescentou a empresa.

A tentativa de chegar à Lua foi abandonada depois de um derrame de combustível poucas horas após o lançamento, na madrugada de segunda-feira, da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

A Astrobotic sublinhou, no entanto, que conseguiu lançar experiências científicas que transportava em nome da NASA e de outras agências espaciais, assim como recolher dados de voo.

A empresa pretendia ser a primeira do setor privado a aterrar, com sucesso, na Lua, algo que apenas quatro países conseguiram. Está previsto um segundo lançamento, em fevereiro, da Intuitive Machines, uma empresa de Houston.

A NASA, que financiou em 108 milhões de euros a Peregrine da Astrobotic, pretende que sondas privadas explorem o local antes da chegada de astronautas, fornecendo também experiências tecnológicas e científicas à agência espacial, outros países e universidades.

Apesar de admitir o revés com a Peregrine, o administrador da NASA, Bill Nelson, preferiu na segunda-feira passada destacar nas redes sociais o "sucesso" do novo foguete Vulcan Centaur, do grupo industrial ULA, que levou a sonda até ao espaço.

Isto faz com que a NASA disponha de "mais ferramentas para explorar o espaço", acrescentou Nelson.

Os dirigentes da NASA indicaram que querem continuar a aumentar as tentativas de chegar à Lua para ter maiores hipóteses de sucesso.

A própria Astrobotic terá outra oportunidade em novembro com o módulo de pouso Griffin, que irá tentar transportar o veículo VIPER da NASA para o Pólo Sul da Lua.