Frederico X proclamado Rei da Dinamarca após a abdicação da Rainha

Frederico X tornou-se, este domingo, rei da Dinamarca, na sequência da abdicação da sua mãe, Margarida II, depois de mais de cinco décadas no trono.

De acordo com a Danish Broadcasting Corporation (DR), a transferência de poderes teve lugar durante uma reunião do Conselho de Estado, no Palácio de Christiansborg, em Copenhaga, quando Margrethe assinou uma declaração de abdicação - o primeiro em 900 anos no reino escandinavo - transferindo oficialmente a coroa para Frederik.

Cerca de cem mil pessoas reuniram-se nas ruas de Copenhaga para assistir ao momento histórico, para saudar Frederik e despedir-se de Margrethe, agitando bandeiras.

Às 15h00, as portas da varanda de Christiansborg abriram-se e surgiu o novo rei, que foi recebido com aplausos dos milhares de pessoas.

A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen proclamou então publicamente a coroação do Rei - uma tradição em vigor desde a constituição de 1849 -, agradecendo à rainha cessante e elogiando o novo rei.

De seguida, foi a vez do novo rei prestar homenagem à sua mãe, à sua mulher e à sua família, antes de se juntar à nova rainha Mary. Frederico X revelou também o seu desejo de agir como uma força unificadora para todo o país.

"A minha mãe foi, como poucos, uma pessoa com o seu reino. Espero ser um rei unificador", afirmou o novo rei num breve discurso perante milhares de dinamarqueses.

A sua mulher, Mary Donaldson, é uma advogada de origem australiana que Frederico conheceu nos Jogos Olímpicos de Sidney e é a primeira rainha do país a não ter sangue azul.



Quanto à Rainha cessante, Margarida, de 83 anos, a monarca que mais tempo reinou na Europa, anunciou que o seu mandato histórico chegaria ao fim depois de 52 anos durante um discurso, em direto, na véspera de Ano Novo, afirmando que era "o momento certo" para "passar a responsabilidade para a próxima geração", na sequência de uma recente cirurgia às costas.

Há 52 anos, a 14 de janeiro de 1972, Margarida II tornou-se rainha no momento da morte do seu pai, Frederico IX, e abdicou no exato aniversário da sua ascensão.

Apesar de já não ser monarca reinante, Margrethe continuará a ser titulada como Sua Majestade e pode ser nomeada regente interina, de acordo com a Casa Real dinamarquesa. Isto significa que poderá desempenhar as funções de chefe de Estado quando o Rei Frederico ou o Príncipe herdeiro Christian não estiverem em condições de o fazer, por exemplo, se estiverem no estrangeiro.

A Dinamarca é uma monarquia constitucional e a realeza desempenha um papel importante, mas simbólico, de embaixador, além de assinar qualquer nova legislação. Os poderes formais pertencem ao parlamento eleito e ao seu governo, sediado no Palácio de Christiansborg.