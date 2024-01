Derrocada faz mais de 30 mortos na Colômbia

As autoridades do oeste da Colômbia suspenderam no sábado à noite, devido à instabilidade do terreno, as operações de resgate após um deslizamento de terras que causou pelo menos 34 mortos.

Num comunicado, citado pela rádio W Radio, o governo da região de Chocó alertou que as condições da estrada onde ocorreu o deslizamento representam um perigo para quem realiza trabalhos de busca e salvamento.

As autoridades regionais também afirmaram que, para evitar novos acidentes, a estrada onde aconteceu o acidente que liga Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, a Quibdó, capital da região de Chocó, permanecerá encerrada.

A previsão é que os trabalhos recomecem a partir das 06h00 de hoje (11h00 em Lisboa).

O número de mortos provocados pelo deslizamento de terras na sexta-feira subiu de 33 para 34, de acordo com um novo balanço divulgado no sábado pelas autoridades de Chocó.

Apenas 23 das vítimas mortais foram identificadas, sendo que os restantes corpos permanecem nas instalações da medicina legal à espera de serem identificados.

Antes da interrupção dos trabalhos, as autoridades admitiram que cerca de 30 pessoas estavam presas sob os escombros nesta estrada principal.

Após um primeiro deslizamento de terra, que interrompeu a circulação na estrada, muitas pessoas conseguiram sair dos seus veículos e, perante a forte chuva, "refugiar-se numa casa" perto da cidade de Carmen de Atrato, disse à agência de notícias France-Presse um funcionário local.

"Mas, infelizmente, ocorreu um deslizamento de terras que as soterrou", acrescentou a mesma fonte.

Em imagens difundidas nas redes sociais e pelos canais de televisão, é possível ver o momento em que um pedaço da montanha se desmorona e cobre uma fila de carros, enquanto se ouvem gritos.



A região de Chocó, que faz fronteira com o Oceano Pacífico e abriga uma vasta floresta tropical, foi atingida por fortes chuvas nas últimas 24 horas.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, prometeu "toda a ajuda disponível para Chocó nesta horrível tragédia", numa mensagem publicada na rede social X.

A polícia disse que estava a trabalhar "de mãos dadas com as organizações de emergência e salvamento na estrada Quibdó-Medellín".

Cerca de 50 soldados também chegaram ao local para ajudar nas buscas.

Numa altura em que a Colômbia atravessa um período de seca, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais do país tinha alertado para o risco de chuvas fortes em várias regiões que fazem fronteira com o Pacífico e a Amazónia.