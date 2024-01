​Cem dias guerra Israel-Hamas sem paz à vista

A guerra entre Israel e o grupo palestiniano Hamas rebentou há 100 dias, sem perspetivas de paz no horizonte e com o risco de abertura de outras frentes de combate com Hezbollah, no Líbano, e com os houthis, no Iemén.

No sábado, véspera do 100.º dia de combates, milhares de pessoas realizaram uma vigília em Telavive a apelar à libertação dos 130 reféns que ainda estão nas mãos do Hamas.

O primeiro-ministro israelita afirmou, no sábado, que a guerra contra o Hamas vai continuar "até ao fim", e que não será travada nem pelo processo contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) nem pelas ameaças do "eixo do mal".

"A guerra não será travada nem por Haia [sede do TIJ] nem pelas ameaças do eixo do mal", afirmou o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, numa declaração transmitida pela televisão ao país, na véspera de serem assinalados os 100 dias da guerra contra o grupo islamita palestiniano Hamas.

Por seu lado, o diretor da Agência da ONU de Ajuda aos Refugiados Palestinianos (UNRWA) classifica os "cem dias" da guerra de Israel contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza como "uma nódoa" para a humanidade.