Israelitas revelam planos de ataques da rede do Hamas no estrangeiro

A Mossad e o Shin Bet, as agências de serviços secretos israelitas, revelaram este sábado informação sobre as atividades da rede do grupo islamita palestiniano Hamas na Europa, no Médio Oriente e em África, onde planeavam ataques de grande envergadura.

"A organização terrorista Hamas está a trabalhar para realizar ataques contra alvos no Médio Oriente, em África e na Europa, sob o comando de altos dirigentes da organização", indicaram num comunicado conjunto as duas agências, que partilharam a informação com os serviços secretos de outros países.