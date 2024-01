Forças armadas russas lançaram ataque contra alvos da indústria militar ucraniana

As Forças Armadas russas lançaram um ataque combinado com mísseis navais e aéreos, incluindo mísseis hipersónicos Kinzhal, e drones contra alvos da indústria militar ucraniana, informou o Ministério da Defesa russo no seu comunicado diário de guerra.

De acordo com o Ministério da Defesa, os alvos eram "fábricas de produção de projéteis de 155, 152 e 125 milímetros, pólvora e drones".

"O alvo do ataque foi atingido. Todos os alvos foram atingidos", acrescentou o comunicado militar russo.

Kiev tinha anteriormente afirmado que a Rússia tinha lançado 40 mísseis e drones durante o ataque.

No sábado, a Ucrânia ativou os alarmes aéreos depois de bombardeiros russos Tu-95MS terem descolado no Cáspio, lançando posteriormente mísseis X-101/555/55, informou, por seu turno, a força aérea ucraniana no Telegram.

Mais tarde, o lado ucraniano comunicou o lançamento de mísseis Kinzhal a partir de caças MiG-31K, que descolaram de uma base na região russa de Nizhny Novgorod.