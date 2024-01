ONU. Conselho de Segurança reúne-se de emergência após ataques contra Huthis

O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se de emergência esta sexta-feira à tarde, após os ataques dos Estados Unidos e Reino Unido contra os Huthis no Iémen, anunciou a França, que preside ao órgão em janeiro.

A reunião de emergência foi solicitada pela Rússia, disse a presidência francesa do Conselho, e terá lugar durante a tarde de hoje, após uma outra reunião sobre a situação em Gaza.

Na quarta-feira, o Conselho de Segurança adotou uma resolução que exige a cessação "imediata" dos ataques dos rebeldes Huthis a navios no Mar Vermelho, assinalando também o direito dos Estados-membros a defenderem os navios contra esses ataques.

A Rússia absteve-se na votação da resolução, apresentada pelos EUA.

"Não podemos deixar de estar preocupados com a atual situação no Mar Vermelho (...) mas preocupa-nos que os Estados Unidos e os seus aliados, como acontece frequentemente, prefiram optar por uma solução unilateral com recurso à força", afirmou na altura o embaixador russo Vassili Nebenzia, criticando a coligação criada pelos Estados Unidos para proteger o tráfego marítimo nesta zona estratégica, por onde passa 12% do comércio mundial.

Durante a noite, os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam os Huthis no Iémen, após semanas de ataques destes rebeldes apoiados pelo Irão contra o tráfego marítimo no Mar Vermelho, em sinal de solidariedade para com os palestinianos na Faixa de Gaza, onde a guerra entre Israel e o movimento ismalita Hamas já fez quase 24.000 mortos e mais de 60.000 feridos, em quase cem dias.