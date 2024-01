EUA garantem não procurar conflito com Irão com os ataques contra Huthis

A Casa Branca garantiu esta sexta-feira que os Estados Unidos não procuram um conflito com o Irão, apesar dos ataques no Iémen contra os Huthis apoiados por Teerão.

"Não estamos à procura de um conflito com o Irão. Não estamos à procura de uma escalada e não há razão para que haja uma escalada além da que ocorreu nos últimos dias", assegurou John Kirby, porta-voz do gabinete de Segurança Nacional, durante uma entrevista televisiva.

Contudo, o porta-voz reconheceu não ter dúvidas sobre o apoio iraniano aos rebeldes iemenitas.

"Os Huthis puxam o gatilho, mas os iranianos fornecem a arma", explicou Kirby.

Todas as ações dos Estados Unidos contra os rebeldes no Iémen, adiantou, foram realizadas após consultas com os países aliados e sempre procurando evitar que "o conflito entre Israel e o Hamas se expanda e se transforme num conflito maior".

Os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam os Huthis no Iémen na madrugada de hoje, em resposta aos ataques deste movimento contra o tráfego marítimo no Mar Vermelho.

Estes ataques -- que visam radares, bem como capacidades de armazenamento e lançamento de 'drones' e mísseis - estão a alimentar os receios de uma escalada regional do conflito em Gaza entre Israel o Hamas, que entrou no quarto mês.