EUA e Reino Unido lançam ataque contra rebeldes houthis no Iémen

Os EUA e o Reino Unido lançaram esta noite ataque em larga escala contra rebeldes houthis do Iémen.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse em comunicado que a operação atingiu "com sucesso" vários alvos dos houthis.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirma que o Reino Unido está a atuar em "legítima defesa".

"Nos últimos meses, a milícia houthi realizou uma série de ataques perigosos e desestabilizadores contra a navegação comercial no Mar Vermelho, ameaçando o Reino Unido e outros navios internacionais, causando grandes perturbações numa rota comercial vital e elevando os preços das matérias-primas. As suas ações imprudentes estão a arriscar vidas no mar e a agravar a crise humanitária no Iémen", defende Sunak, em comunicado.

Apesar de sucessivos avisos, afirma o primeiro-ministro britânico, os houthis "continuaram os ataques no Mar Vermelho". "Isto não pode continuar", sublinha.

Os houthis, apoiados pelo Irão, têm sido responsáveis por dezenas de ações contra cargueiros e petroleiros que colocam em causa a segurança marítima no Mar Vermelho e o comércio internacional.

O ataque norte-americano e britânico está a ser realizado por aviões, navios de guerra e um submarino, disse uma fonte oficial dos Estados Unidos, citada pela agência Reuters.

Outras fontes disseram à agência Associated Press (AP) que foram utilizados mísseis de cruzeiro Tomahawk.