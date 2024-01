Diretor-geral da OMS prossegue visita a Cabo Verde

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, prossegue, esta sexta-feira, uma visita a Cabo Verde, estando agendada a cerimónia de anúncio oficial do resultado da candidatura de Cabo Verde a país livre de malária.

As autoridades cabo-verdianas têm a expetativa de um parecer positivo da organização, segundo disse à Lusa a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves.

A ministra referiu que a última etapa do processo foi a visita de uma equipa independente com especialistas de todos os continentes, cuja recomendação final foi no sentido da certificação de Cabo Verde.

A visita termina no sábado com a participação de Tedros Ghebreyesus na sessão solene na Assembleia Nacional de comemoração do Dia de Liberdade e Democracia, que marca os 33 anos em que o país realizou as primeiras eleições multipartidárias.