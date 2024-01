China pronta para destruir qualquer tentativa de independência de Taiwan

As Forças Armadas da China estão em elevado estado de alerta e prontas a tomar todas as medidas necessárias para impedir quaisquer planos para a "independência de Taiwan", afirmou hoje o ministério da Defesa chinês.

O porta-voz do ministério, Zhang Xiaogang, sublinhou o empenho do Exército de Libertação Popular em salvaguardar resolutamente a soberania e a integridade territorial da China.

As declarações, em resposta a perguntas sobre a recente atualização de Taiwan da sua frota de caças e os planos de Taipé para comprar mais jatos aos Estados Unidos, surgiram na véspera de a ilha realizar eleições presidenciais e legislativas.

As eleições são vistas como fundamentais para a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, uma passagem marítima com 177 quilómetros de largura entre o continente chinês e a ilha autónoma.

Um conflito armado entre os dois lados poderia colocar os Estados Unidos em confronto direto com a China e abalar a economia mundial.

A China receia que uma vitória de William Lai, candidato do Partido Democrático Progressista (DPP) nas eleições de sábado seja um passo para a independência e sugeriu aos eleitores de Taiwan que o escrutínio é uma escolha entre a paz e a guerra.

No sábado, a ilha de 23 milhões de habitantes vai escolher um novo presidente para substituir Tsai Ing-wen, que cumpriu o limite de dois mandatos.

O DPP, atualmente no poder, é tradicionalmente pró-independência. Isto suscitou preocupações de que uma vitória de Lai possa desencadear uma resposta militar do continente.

Taiwan age já como uma entidade política soberana, com Exército e diplomacia própria, apesar de não ser formalmente independente.