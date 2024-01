UNICEF alerta que crianças de Gaza registam "nível de trauma permanente" na saúde mental

A representante especial da UNICEF na Palestina, Lucia Elmi, assinalou em entrevista à Lusa que as crianças na Faixa de Gaza registam um "nível de trauma permanente", com a necessidade de investimento a longo prazo em termos de saúde mental.

"As crianças não têm escola desde há três meses", recorda, numa referência ao início do mais recente conflito israelo-palestiniano provocado pelos ataques do movimento islamita Hamas de 7 de outubro.

"Mas mesmo antes deste conflito, uma em cada três crianças em Gaza necessitava de apoio médico na área da saúde mental. São traumas constantes, e vividos dia após dia", salienta Lucia Elmi, que já desempenhou funções no Mali e Tajiquistão, Mauritânia, Kosovo, Líbano ou Indonésia pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para as Crianças), a agência das Nações Unidas responsável pelo fornecimento de ajuda humanitária e de desenvolvimento para as crianças à escala global e presente em 192 países e territórios.