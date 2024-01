Eleições em Taiwan. Da ameaça de guerra a carne envenenada para condicionar voto

Uma organização de investigação de Taiwan ligada à inteligência artificial denunciou uma campanha de desinformação da China para tentar influenciar as eleições presidenciais e legislativas na ilha, que se realizam no sábado.

A AI Labs, que tem uma parceria com o Governo, detetou que a China utilizou “de forma proeminente”, de setembro a novembro de 2023, ameaças de guerra contra Taiwan, acusando as autoridades de Taipé de empurrarem a ilha para a guerra.

“Em dezembro, com a aproximação das eleições, o tom das ameaças de guerra diminuiu e a China passou a dar ênfase às questões educativas e económicas”, disse a AI Labs num relatório divulgado esta semana.

A República Popular da China (RPC) e Taiwan vivem autonomamente desde 1949, quando o Partido Comunista Chinês (PCC) derrotou os nacionalistas do Kuomintang (KMT), que se refugiaram na ilha.

Desde então, Pequim reclama a soberania de Taiwan e ameaça tomá-la pela força se Taipé declarar a independência.

Taiwan vai escolher no sábado o presidente e o parlamento, por maioria simples, entre três candidatos: William Lai (Partido Democrático Progressista (DPP), no poder), Hou Yu-ih (KMT) e Ko Wen-Je (Partido do Povo de Taiwan, TPP).