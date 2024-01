Diretor da Organização Mundial da Saúde aterra em Cabo Verde

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aterra, esta quinta-feira, na Praia, capital de Cabo Verde, e a agenda inclui uma visita a um centro de saúde e ao centro de telemedicina do Hospital Agostinho Neto, principal unidade de saúde do país.

No âmbito da visita de dois dias, para sexta-feira está agendada a cerimónia de anúncio oficial do resultado da candidatura de Cabo Verde a país livre de malária, seguindo-se encontros com a ministra da Saúde, primeiro-ministro e Presidente da República, terminando o dia com um evento comunitário de promoção de saúde mental.