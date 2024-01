Caso contra Israel. Líderes acusados de planearem destruição de Gaza

O processo em que Israel é acusado de genocídio contra os palestinianos arrancou esta quinta-feira no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) da ONU, em Haia, nos Países Baixos. O Governo de Telavive rejeita as acusações e diz que os israelitas é que são as vítimas.



A ação no TIJ foi interposta pela África do Sul, que apresentou os seus argumentos sobre a existência de um alegado genocídio na Faixa de Gaza.

A África do Sul acusa Israel de submeter os palestinianos a atos genocidas, na retaliação ao ataque terrorista de 7 de outubro do ano passado levado a cabo pelo grupo Hamas.

"A África do Sul alega que Israel transgrediu o Artigo Dois da Convenção (sobre genocídio), cometendo atos que se enquadram na definição de genocídio. As ações mostram um padrão sistemático de conduta do qual se pode inferir genocídio", disse Adila Hassim, advogada do tribunal superior da África do Sul, à CIJ.