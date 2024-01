Nem Biden sabia que secretário da Defesa tinha cancro

O secretário da Defesa dos Estados Unidos da América foi diagnosticado com cancro da próstata, operado, internado e não disse nada ao Presidente Joe Biden durante mais de um mês. O diagnóstico apenas foi revelado na terça-feira, pelo hospital militar em que esteve internado.

Segundo o comunicado do Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, citado pela CNN Internacional, o cancro foi descoberto no início do mês de dezembro. Lloyd Austin, de 70 anos, foi operado no dia 22 do mesmo mês, tendo sida removida parte da próstata.

Austin regressou a casa na manhã seguinte à operação, com um prognóstico “excelente”. Contudo, foi readmitido no hospital a 1 de janeiro devido a complicações, “incluindo náuseas com dores fortes abdominais, na anca e na perna”. Foi diagnosticado com uma infeção urinária.

O caso ganha contornos públicos na passada sexta-feira, 5 de janeiro, quando o Departamento de Defesa comunicou, finalmente, o internamento devido a “complicações depois de um procedimento médico”. Mas disse apenas isso, e acrescentou que Lloyd Austin deveria retomar as suas funções naquele dia, após a vice-secretária ter estado “preparada para agir e exercer os poderes do secretário”.

Depois das perguntas da comunicação social e de representantes e senadores do Congresso dos EUA, soube-se que a Casa Branca apenas soube do internamento a 4 de janeiro, e que nem a vice-secretária da Defesa foi informada das razões para assumir responsabilidades de Austin.

Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, Joe Biden apenas teve conhecimento do diagnóstico de cancro esta terça-feira, horas antes de ser tornado público.

Na segunda-feira, o porta-voz do Pentágono declarou que Austin não terá declarado o seu diagnóstico porque “os procedimentos associados são obviamente profundamente pessoais”. Antes, no sábado, Austin reconheceu, através de um comunicado, que podia “ter feito um melhor trabalho a garantir que o público estava informado”.

Lloyd Austin deixou na noite de segunda-feira a unidade de cuidados intensivos do hospital militar Walter Reed, no estado do Maryland. Joe Biden mantém a confiança política no secretário da Defesa e, segundo o jornal Politico, não vai aceitar um pedido de demissão se ele for colocado em cima da mesa.