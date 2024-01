Maré de plástico. “No Norte é já como fosse neve”

A praia de Patos, em Negrín, foi uma das afetadas pelo manto de bolas minúsculas brancas de plástico que está a atingir a costa da Galiza.

O material já não é visível na praia, mas permanece a preocupação com o impacto no meio ambiente, como conta à Renascença Leo, jovem habitante daquele município: “É muito perigoso para o ecossistema, porque os peixes, afinal, é o que comem e depois comemos nós.”

“De momento agora não estamos a ser afetados, mas isso tem que ver com as correntes. Com o tempo pode ser que isso volte. Acho que no Norte [da Galiza] já é como se fosse a neve”, conta.